紐約馬車受驚「暴走」衝入車道撞多車　重燃「萊德法案」禁行爭議

一匹名為「命運（Destiny）」的觀光馬車馬周四（1月8日）上午在中央公園（Central Park） 外脫韁，衝入第六大道（Sixth Avenue） 與西59街（West 59th Street） 路口車流，撞及數輛停放車輛，所幸未造成人員傷亡。



事發於上午11時後，工會代表稱馬匹被一輛快速亞馬遜（Amazon）電動貨運單車驚嚇後失控。現場目擊者指馬車撞上一輛計程車，致其保險桿脫落。

動物權益組織NYCLASS負責人伯恩克蘭特（Edita Birnkrant）指出，馬匹受驚奔逃是其天性，每日置身市中心混亂交通中本就存在風險。

影片截圖顯示，名爲Destiny的馬匹在大街上狂奔。（X@TheEquinesVoice）

該組織支持以已故馬匹「萊德（Ryder）」命名的《萊德法案》，該法旨在逐步以電動車取代馬車，並停止發放新牌照。該法案於2025年在前市長亞當斯（Eric Adams）推動下，因四票反對而未獲市議會通過。新任市長曼達尼（Zohran Mamdani）已表態支持此法案。

代表車夫的運輸工人工會（TWU Local 100）則強調，此行業關乎許多移民車夫的生計，並稱將對涉事車夫進行內部審查。工會此前曾呼籲在中央公園內興建馬廄，以防動物在街頭出現。