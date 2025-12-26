紐約地鐵女子疑逃票遭夾頸　網民批新閘機如斷頭台｜有片

美國紐約曼哈頓（Manhattan）地鐵站近日出現罕見意外，一名身穿黑色風衣的女子疑似企圖逃票，卻遭閘機的自動門夾住脖子。相關影片在網上瘋傳。



《紐約郵報》12月25日報道，這名女士在「百老匯/拉斐特」（Broadway/Lafayette）地鐵站遇到麻煩。影片中，她試圖掙脫束縛，工作人員則用手想撬開閘門。

據紐約大都會運輸署（MTA）技術人員稱，這名女子被懷疑跟在另一乘客身後，趁閘門開啟時想溜出去，不料被卡住脖子。

紐約布朗克斯（Bronx）地鐵站一名技術人員表示，這宗故障發生在幾天前。要想救出乘客，只能先給自動門斷電，再手動打開。他補充道，MTA仍在測試這些閘門，並已在部分地鐵站進行安裝。

2025年12月25日，網絡論壇Reddit上有網民嘲諷紐約地鐵新閘機：「好極了，MTA現在給乘客用上斷頭台了。」（Reddit）

影片傳開後，有網民同情乘客：「好極了，MTA現在給乘客用上斷頭台了。」「我猜設計這東西的人肯定沒考慮到人頭被砍掉的情況。她能起訴嗎？」

也有紐約人讚成使用自動閘門：「它鼓勵人們開始為乘車付費。」「你得有多蠢才會把頭卡在那裏？」