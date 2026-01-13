阿根廷沿海驚現「氣象海嘯」　1死35傷｜有片

阿根廷沿海城鎮聖克拉拉德爾馬爾（Santa Clara del Mar）和馬德普拉塔（Mar del Plata）周一（1月12日）下午突遭罕見「氣象海嘯」（Meteotsunami）襲擊，巨浪引發海平面驟升，造成1人死亡、至少35人受傷。



印度傳媒Times Now報道，據布宜諾斯艾利斯省民防局局長加西亞（Fabián García）通報，聖克拉拉德爾馬爾一名年輕男子被突如其來的巨浪捲走，撞擊在岸邊的岩石上死亡；另有一人突發心臟病，至少35人輕傷。

突如其來的海浪：

目擊者稱，就在巨浪襲來之前，海水突然退去，隨後巨浪如「一幅牆」般猛烈地拍打海岸，卷走遮陽傘、沙灘椅及水邊的遊客。當地官員緊急疏散海灘度假村的居民，並部署民防、衛生、旅遊、安保等團隊應對。

馬德普拉塔救生員工會主席納爾多內（Nahuel Nardone）表示，海浪「達難以想像的高度」。他強調這種現象在該地區極為罕見，稱之為一種「小型海嘯」，並非由地震引起，而是由大氣壓力的突變和強風造成。

2026年1月12日，阿根廷沿海城鎮聖克拉拉德爾馬爾（Santa Clara del Mar）和馬德普拉塔（Mar del Plata）突遭罕見「氣象海嘯」襲擊。（X@alepat23）

甚麼是氣象海嘯？

氣象海嘯並非由地震引起，而是由與快速移動的天氣系統（如雷暴或狂風）相關的氣壓快速變化所導致的大型海洋波浪。這些氣壓波動會推動海面，從而形成波浪，而且在接近淺海沿岸區域時會變得更高。

氣象海嘯的高度可達六英尺（約1.83米）或更高，而且由於它們與地震海嘯或風暴潮極為相似，所以很難預測。