加總理卡尼1月14日起訪華四天將晤習近平　商討貿易與國際安全

加拿大總理卡尼（Mark Carney）1月14日開展為期4日的訪華行程，是繼2017年來首位到訪中國的加拿大總理。加拿大總理辦公室指，卡尼今次訪華議程包括雙邊貿易、農業與國際安全。



中國外交部較早時公布，卡尼訪華期間將與國家主席習近平、國務院總理李強及人大常委委員長趙樂際會面，就兩國關係和共同關心的問題，全面、深入交換意見。英國廣播公司（BBC）報道指，卡尼將在周四會晤李強與趙樂際，習近平則會在周五與卡尼進行一對一會談。

彭博社引述消息人士報道指，中方將在會談中提出下調部份加拿大芥花籽油產品關稅，以換取加方下調中國電動車的關稅。

2025年5月21日，德國柏林，中國汽車品牌比亞迪舉辦汽車發布會現場，停放着比亞迪旗下海豚衝浪（Dolphin Surf，內地稱為海鷗）電動車。（Reuters）

加拿大警方在2018年於溫哥華拘捕華為副董事長孟晚舟之後，中加關係隨之轉差。北京則在當年12月拘捕加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人斯帕弗（Michael Spavor）認為他們涉嫌刺探中國機密情報。涉案三人經外交斡旋後均在2021年獲釋，並各自回國。