美媒：中國僅在「特定情況」下批准採購英偉達H200晶片

美國媒體報道，中國政府本周已告知部份中國科技企業，只有在特定情況下，例如用於高校科研，才會批准企業採購美國芯片巨頭英偉達（NAVIDIA）的H200人工智能（AI）晶片。



路透社引述美國科技媒體《The Information》報道上述消息，並稱此舉顯示北京在是否全面重新向英偉達開放中國市場的問題上仍持審慎態度。

報道稱，中國政府發布的這項指示「刻意保持模糊」，要求部份企業僅在「必要時」採購相關晶片，但並未明確「必要」的具體標準。

2026年1月5日，美國內華達州拉斯維加斯，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳出席2026國際消費電子展（CES 2026）時發表演說。（Reuters）

此外，中國政府計劃與更多企業召開後續會議，傳達上述採購指示，但是否會提供進一步的具體說明，目前仍不清楚。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應此事時說：「從原則上講，確保經貿和科技合作的順利發展，符合中美雙方的共同利益。」

《The Information》上周報道稱，中國已要求部份公司暫停H200晶片訂單，以在AI主導權的競爭中優先扶持本土企業。

目前，英偉達正身處中美博弈的夾縫之間。一方面，美國考慮對英偉達最先進技術實施更嚴格的出口管制；另一方面，中國則加快強化本國人工智能能力，並敦促企業減少對外國技術的依賴。

2025年4月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮聆聽英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳（右）演講。（Getty）

特朗普政府星期二（1月13日）正式批准英偉達H200芯片銷往中國，並推出相關規定。儘管華盛頓內部的對華鷹派人士對此深表擔憂，這項規則仍可能為H200晶片對華出口掃清障礙。

根據相關規定，這些晶片在出口至中國前，須由第三方測試實驗室審查它的AI技術性能。與此同時，銷往中國的晶片數量不得超過英偉達向美國客戶出售總量的50%。英偉達還需證明美國本土市場擁有充足的H200 晶片供應，而中國客戶則必須展示「充分的安全保障措施」，並承諾不得將相關晶片用於軍事用途。

