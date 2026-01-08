Nvidia英偉達據報要求中國客戶訂購H200晶片時預付全款

英國媒體報道，為應對北京是否批准相關出貨的不確定性，美國科技巨企英偉達（Nvidia，NVDA）要求中國客戶訂購H200晶片時要預付全款。



路透社星期四（1月8日）引述兩名知情人士報道上述消息。知情者稱，英偉達提出極為少見的嚴苛要求，不但要預付全款，而且在下單後不得要求取消、退款或更改配置。

其中一名知情者稱，在特殊情況下，英偉達可能允許客戶以商業保險或資產抵押作為現金付款的替代方案。

2026年1月5日，美國內華達州拉斯維加斯，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳出席2026國際消費電子展（CES 2026）時發表講話。（Reuters）

知情人士稱，英偉達過往也要求中國客戶預付款項，但從未要求預付全額。公司這次對訂購H200晶片提出嚴苛要求，與中國監管單位是否允許出貨意向不明確有關。

美國科技媒體The Information報道稱，中國要求部分中國科企本周停止訂購美國英偉達H200晶片，預計也將下達國內人工智能晶片採購指令。

英偉達首席執行官黃仁勳星期二（6日）在美國拉斯維加斯的2026年國際消費電子展上稱，他不認為中國政府會正式宣佈已允許中國企業進口英偉達的H200晶片，但相關情況將通過採購訂單得到體現。他也指出，中國市場對H200晶片的需求強勁。

本文獲《聯合早報》授權轉載

