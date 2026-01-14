特朗普：美國出於國安目的需要格陵蘭島　北約應協助我們獲取它

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月14日（周三）於Truth Social發文表示，美國出於國家安全的目的需要格陵蘭。，而北約（NATO）應該為美國在爭取格陵蘭方面發揮領導作用。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則在同日的內閣會議上表示，如果一個歐洲國家及其盟友的主權受到影響，其連鎖反應將是前所未見的。



路透社報道，特朗普稱，「格陵蘭對我們正在建造的『金色穹頂』至關重要。北約應該協助我們取得該島。如果我們不這樣做，俄羅斯或中國就會這樣做，而這種情況絕對不會發生！」

2026年1月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）到訪密西根州的福特汽車生產中心。 （Reuters）

特朗普亦稱：「從軍事角度而言，若無美國的龐大實力，北約將無法成為有效力量或威懾力量，甚至連接近都做不到！唯有讓格陵蘭掌握在美國手中，北約才能變得更為強大而有效。」

馬克龍則表示不會低估有關格陵蘭島的言論，稱法國正密切關注局勢發展，並將與丹麥及其主權展現完全團結一致的行動。

2026年1月8日，法國巴黎，總統馬克龍（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮向法國大使發表講話。（Reuters）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周三較早前表示，歐盟與格陵蘭島之間有着牢固的關係，格陵蘭島人民可以依靠歐盟的支持。