特朗普：殖民主義狂徒、機會主義懦夫！

如果說美國劫持委內瑞拉總統是為了捍衛美國在西半球的霸權，那特朗普政府近來轟轟烈烈的要打伊朗的行動到底是為了什麼？美國不是要從中東泥潭抽身嗎？不是要退守西半球了嗎？特朗普不是要做和平總統了嗎？為什麼特朗普要在西半球之外的中東大張旗鼓籌謀打伊朗？志在拿下格陵蘭島的特朗普要抽空在伊朗幹一票大的？

救援正在趕來，兇手將付出沉重代價。在特朗普的口中，美國就是天使，就是正義的化身，來救伊朗人民於水火。

而事實上，地緣政治從來就是冰冷的算計，特朗普從來就不是一個使命感推動的領導人，而是一個結果驅動的交易者。

特朗普2026年1月11日在其社交媒體平台Truth Social上發言警告伊朗。（Truth Social@realDonaldTrump）

他從來沒有放棄在全球顛覆他國政權，從來沒有放棄推行美國價值觀。只要需要，美國隨時可以重拾起自由主義那一套作為武器。在應對伊朗時，特朗普的考量絕不是戰略收縮，不是美軍退守西半球，而是美國能夠通過有限的行動撈一筆。

現如今，打伊朗只是恰好進入了一個賣點最好的窗口期。特朗普急於表現出打伊朗，是要用最小的代價彰顯霸權武功。

特朗普只想在伊朗付出小的成本獲得大的回報。2025年6月美國對伊朗的核設施進行打擊，建立在以色列已經斬首了十多位核科學家，以色列已經將伊朗的軍事基地都轟炸個差不多的基礎上，美國才出手襲擊伊朗的核設施，本身就是摘桃行為。

此次特朗普運籌打伊朗，也是摘桃。特朗普絕對不會放長線釣大魚，絕對不信奉功成不必有我，如果沒有特朗普自己在，他寧願什麼事情都不做。

在伊朗示威遊行擴散到全國一半以上省份時，特朗普認為時機已到，似乎立刻出手就能得到回報。但在伊朗國內局勢稍微穩定之後，特朗普猶豫了，因為並沒有美軍摧枯拉朽行動之後就出現的伊朗政權崩潰的跡象。如果伊朗政府控制局面如此迅速，美國的行動就不會收到良好的效果。

對於特朗普這個生意人來說，多一分的成本都不願意付出，如果需要持續投入，如果需要深陷泥潭，那不好意思，美國絕對不會做這樣的虧本買賣。如果不能將顛覆伊朗政權凝聚在一場斬首行動中，就不值得美國出手，如果不能在顛覆政權之後控制伊朗的資源，美國也不會出手。

特朗普在意的是能否一舉成功，而不是實現伊朗人民的自由。

2026年1月8日，伊朗德黑蘭，圖為示威者街頭集會反對伊朗現政權。（Getty）

第二任期以來，特朗普開始越來越多動用強力手段，突破國際法的新殖民主義做法比比皆是。美國政策大變背後有一個非常脆弱的現實，那就是美國只能接受短期的速戰速決式的打擊，美國玩不起長線作戰，玩不起長期遊戲，只想放幾槍收點利。

對待小國委內瑞拉，美國出手一打就靈，對待稍微大一點的伊朗，猶猶豫豫本質上就是有風險！

特朗普的新殖民主義本質上是機會主義，一旦稍有風險，就舉步不前。高舉打伊朗的旗幟，一旦時間成熟打則一本萬利。

即便不打，打也會成為美國和伊朗談判的有效籌碼。這種進退都可宣揚的操作，也就是全球霸權已經不再的美國願意去玩的粉飾顏面的把戲。