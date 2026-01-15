中東緊張局勢　卡塔爾稱美軍撤部份駐當地基地人員　英軍據報跟進

隨着伊朗示威以及中東緊張局勢升溫，卡塔爾政府1月14日證實美軍駐紮在烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的部份人員將撤離。路透社同日引述消息人士稱，英軍同樣正從卡塔爾的一個空軍基地撤出部份人員。



路透社14日報道，卡塔爾當日表示，美軍從烏代德軍事基地撤離部份人員，是為了為應對當前地區緊張局勢，惟未提及有多少人撤離。卡塔爾強調，將繼續採取一切必要措施，以保障其公民和居民的安全。

英國國防部發言人則表示，出於安全考慮不評論駐地與部署的細節，強調英方始終採取預防措施以確保人員安全，包括在必要時撤離人員。

隨着美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次發出威脅，伊朗早前稱倘美方對伊朗發動攻擊，將對美國在中東地區的軍事基地發動報復攻擊。美國去年6月突襲伊朗核設施後，伊方曾對烏代德空軍基地發動攻擊。

中國駐卡塔爾大使館發布領事提醒，指地區緊張局勢持續升級，在卡塔爾的中國公民和中資企業密切關注有關新聞報道，加強安全防範。