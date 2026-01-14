伊朗示威｜暴力鎮壓或致數千人死　意大利稱無法接受、歐盟擬制裁

伊朗示威者死傷人數持續增加，或已有數千人死亡。意大利總理府1月13日發表聲明，呼籲伊朗當局尊重人民的言論自由與和平集會權利，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表態將與伊朗人民站在一起，對暴力鎮壓者祭出制裁措施。



意大利總理府的聲明指，意大利高度關注伊朗近期局勢及不斷傳出的抗議者死亡事件，意大利呼籲伊朗當局確保尊重人民的各項權利，保障街頭抗議者的安全。意大利政府強調，將繼續與歐盟和G7集團共同努力，尋求解決危機方案，尊重伊朗人民對自由和平等權利的渴望。

意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）同日表示已召見伊朗駐意大使，他強調「自由價值是我們政府的基石，伊朗人民為了捍衛這份自由，在街頭奮戰數天，付出慘痛的代價，包括鮮血、苦難、監禁及可能遭受的酷刑」。他直言：「所有這一切都絕對不可接受」。

馮德萊恩周二於社交平台X指出，伊朗不斷攀升的傷亡人數令人震驚，她譴責過度使用武力與持續限制自由的行為。她強調，歐盟已將伊斯蘭革命衛隊列進人權制裁制度清單，將迅速提出進一步制裁行動，「我們與勇敢爭取自由的伊朗人民站在一起。」