中東緊張局勢：有美軍撤出卡塔爾軍事基地　英國暫閉駐伊朗大使館

隨着伊朗示威以及中東緊張局勢升溫，卡塔爾政府1月14日證實美軍駐紮在當地烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的部份人員將撤離。路透社同日引述消息人士稱，英軍同樣正從卡塔爾的一個空軍基地撤出部份人員。英方同日稍晚，宣布暫時關閉位於德黑蘭的英國大使館。



路透社14日報道，卡塔爾當日表示，美軍從烏代德軍事基地撤離部份人員，是為了為應對當前地區緊張局勢，惟未提及有多少人撤離。卡塔爾強調，將繼續採取一切必要措施，以保障其公民和居民的安全。

英國國防部發言人則表示，出於安全考慮不評論駐地與部署的細節，強調英方始終採取預防措施以確保人員安全，包括在必要時撤離人員。

隨着美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次發出威脅，伊朗早前稱倘美方對伊朗發動攻擊，將對美國在中東地區的軍事基地發動報復攻擊。美國去年6月突襲伊朗核設施後，伊方曾對烏代德空軍基地發動攻擊。

中國駐卡塔爾大使館發布領事提醒，指地區緊張局勢持續升級，在卡塔爾的中國公民和中資企業密切關注有關新聞報道，加強安全防範。

歐洲多國籲公民離開伊朗 英國暫閉駐德黑蘭大使館

由於伊朗國內局勢不穩，英國政府14日宣布暫時關閉駐德黑蘭大使館，所有工作人員都已撤離伊朗，改為遠端運作。

英國建議公民不要前往伊朗，並警告指：「如果您是已在伊朗的英國公民，無論是居民還是遊客，請認真考慮您的行程以及您繼續停留所面臨的風險。」另外，意大利、西班牙、波蘭等歐洲國家呼籲其公民盡快離開伊朗。

伊朗領空暫時關閉

路透社引述航班追蹤網站Flightradar24稱，伊朗於14日暫時關閉其領空，除獲得許可往返伊朗的國際航班外，所有飛機均不得入內。

美國聯邦航空管理局（FAA）後來證實，除事先獲得伊朗民航局許可的國際民用航班起降外，伊朗領空從美東時間14日下午5時15分起對所有航班關閉，持續2小時15分鐘。