特朗普與委內瑞拉代總統通話　討論石油、礦產、貿易等議題

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月14日首次公開透露，他與委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）進行通話，稱2人討論了石油、礦產、貿易及國家安全等議題。羅德里格斯則形容這次通話富有成效，並談及有利於兩國的雙邊議程。



美媒報道，特朗普14日稍晚在白宮出席活動時，稱美國務卿魯比奧（Marco Rubio）正在和羅德里格斯磋商，而他本人當天早上也和後者進行通話。

特朗普表示，他與羅德里格斯與進行了「非常好」的通話，認為美國與委內瑞拉臨時政府的關係非常融洽。

左圖：圖為2025年12月29日，美國總統特朗普與以色列總理內塔尼亞胡（不在圖中）在佛州會面後，共同會見記者。（Reuters）右圖：圖為 2026年1月5日，時住委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）正式宣誓就任臨時總統。（Reuters）

特朗普其後在社交媒體Truth Social發交文透露更多資訊，強調他們在幫助委內瑞拉穩定和復甦方面，取得了巨大的進展。他認為，美委之間的夥伴關係將惠及所有人，委內瑞拉未來甚至可能比以往任何時候都更繁榮。