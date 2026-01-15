特朗普與委內瑞拉代總統通話 討論石油、礦產、貿易等議題
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月14日首次公開透露，他與委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）進行通話，稱2人討論了石油、礦產、貿易及國家安全等議題。羅德里格斯則形容這次通話富有成效，並談及有利於兩國的雙邊議程。
美媒報道，特朗普14日稍晚在白宮出席活動時，稱美國務卿魯比奧（Marco Rubio）正在和羅德里格斯磋商，而他本人當天早上也和後者進行通話。
特朗普表示，他與羅德里格斯與進行了「非常好」的通話，認為美國與委內瑞拉臨時政府的關係非常融洽。
特朗普其後在社交媒體Truth Social發交文透露更多資訊，強調他們在幫助委內瑞拉穩定和復甦方面，取得了巨大的進展。他認為，美委之間的夥伴關係將惠及所有人，委內瑞拉未來甚至可能比以往任何時候都更繁榮。
俄羅斯外長：美國對委內瑞拉伊朗行為損自身形象 瓦解國際體系委內瑞拉臨時總統派特使 擬與反對派馬查多同日訪問華府委內瑞拉釋放4名美國公民 華府：向正確方向走出重要一步欣鮑姆：與特朗普通話後 已排除美國在墨西哥軍事打擊毒販