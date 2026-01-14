委內瑞拉臨時總統派特使　擬與反對派馬查多同日訪問華府

在委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Machado）訪問白宮的同一天，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）計劃派一名特使到華盛頓與美國高級官員舉行會談。



彭博社星期三（1月14日）引述熟悉有關計劃並要求匿名的人士說，委內瑞拉駐英國大使普拉森西亞（Felix Plasencia）奉羅德里格斯之命前往美國。普拉森西亞曾擔任委內瑞拉外長。

此前，一名美國政府官員告訴法媒，特朗普星期四（15日）將在白宮會見馬查多。

為2025年諾貝爾和平獎得主的馬查多上週接受霍士新聞採訪時暗示，有意將諾貝爾和平獎授予特朗普，以表達對美國推翻委內瑞拉原總統馬杜羅的感謝。不過諾貝爾研究所說，諾貝爾和平獎是不可轉讓、共享或撤銷的。

2025年12月11日，挪威奧斯陸，圖為獲得2025年諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多召開記者會。（Getty）

美軍特種部隊1月3日凌晨突襲委內瑞拉，強行控制馬杜羅和他的夫人弗洛雷斯，並迅速把兩人帶到美國，以販毒等罪名提控馬杜羅。

特朗普此前說美國將「接管」委內瑞拉，並將通過美國海軍對委內瑞拉強制執行石油禁運。

委內瑞拉新聞部、美國白宮和國務院13日均未回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

