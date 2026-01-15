日媒：「政經分離」難實現　日本經濟代表團訪華告吹

日媒1月15日報道，原定1月訪問北京的日本經濟代表團行程已確定延期，儘管日方此前曾從「政經分離」的角度積極爭取尋求訪華的可能，不過仍在日中關係急速惡化的局勢下作罷。



共同網報道，代表團由日中經濟協會、日本經濟團體聯合會、日本商工會議所的最高負責人共同率領。日中經濟協會會長進藤孝生、經團聯會長筒井義信、日商主席小林健去年12月24日在東京都內進行協商，確認將等待中方答復直至年內最後階段，並向中國駐日本大使館發函催促稱，「除夕正午之間若得不到（實現會面的）答復就不得不延期。」

中日關係・中日國旗：圖為2018年10月25日，中國北京天安門廣場有中日兩國國旗飄揚。（Getty）

報道指，延期的主要原因被認為是當前日中關係的急速惡化。中國方面對日本首相高市早苗此前在國會答辯中涉及「台灣有事」的言論表示強烈不滿，要求日方撤回相關發言。中方外交消息人士將其形容為「跨過了『紅線』」，批評日本經濟界只尋求與中國領導人會面，卻未對高市政府的相關言論進行勸誡。

日方代表團原曾考慮，即使無法實現高層會晤，也可嘗試安排與中國商界交流及考察行程，但最終認為「商界一把手若與中國領導班子任何人都見不上面，實在有失體面」，因而決定整體延期。