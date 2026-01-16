泰國連續2日有吊機倒塌　涉及同一承建商　政府下令解除相關合同

泰國連續2日發生吊機（又稱起重機）倒塌意外，分別造成多人死傷，兩宗意外旨皆涉及一間名為意大利－泰國發展公司（Italian－Thai Development，簡稱意泰公司）的承建商。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）1月15日表示，政府已下令解除與涉事承建商在兩個項目上的合同，並按將其加入黑名單。



泰國《曼谷郵報》（Bangkok Post）15日報道，運輸部長Phiphat Ratchakitprakarn當天證實，意泰公司公司與14、15日發生的兩宗吊機倒塌意外有關。

泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）2025年9月5日當選泰國新總理（Reuters）

阿努廷同日對事件表示擔憂，稱意泰公司過去10個月中與多宗嚴重事故有關，其中包括國家審計署大樓去年被緬甸地震波及而倒塌的事故，因此迫使政府採取緊急應變措施。

對於解除合同及把意泰公司列入黑名單的舉動，阿努廷強調相關措施旨在恢復公眾及外國投資者放的信心。

另外，阿努廷透露，政府必須對受影響民眾作出賠償，並確保公民的安全，同時要求對違規的承包商處罰款，以提高未來項目的安全標準。