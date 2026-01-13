馬斯克旗下Grok將接入美國防部網絡　防長：確保數據到位

當地時間1月12日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）訪問了美國太空探索技術公司（SpaceX）在德克薩斯州的「星際基地」。據美聯社報道，赫格塞思在講話中宣布，SpaceX行政總裁、美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智能（AI）聊天機器人Grok將接入美國五角大樓網絡。



赫格塞思稱，Grok將在本月晚些時候正式進入美國國防部的系統，五角大樓將向AI開放美軍資訊技術系統中的「所有合適數據」和情報資料庫中的數據。他宣稱：「很快，我們將把全球領先的AI模型部署到我們部門所有非機密和機密網絡中。」

赫格塞思在講話中表示，美國國防部推動AI應用，旨在加快技術創新和軍事能力發展，並將其全面融入美軍運作體系。他說，五角大樓擁有「在二十年的軍事和情報行動中經過實戰檢驗的作戰數據」，「AI的價值取決於它獲取的數據，我們會確保這些數據到位。」

2025年12月6日，美國加州，圖為防長赫格塞思在圖書館發表講話。（Reuters）

赫格塞思聲稱，他希望五角大樓內部的AI系統能夠「負責任地運作」，他不關心「不能用於打仗的AI模型」。

此前，美國國防部已經引入了美國Google公司的AI系統Gemini。上個月，赫格塞思在社交媒體上發布影片稱，Google AI系統可以幫助美國軍方「快速分析影片和圖像」，「我們將繼續積極部署世界頂尖技術」。

美聯社指出，前任美國總統拜登2024年頒布一項框架，指示美國國家安全機構擴大最先進AI系統的部署，但禁止使用「侵犯憲法保護的公民權利」或任何將核武器部署自動化的AI系統。尚不清楚現任美國總統特朗普執政期間是否會延續這些規定。

Grok是由馬斯克旗下的xAI公司所開發的聊天機器人。Grok與一般聊天機器人的明顯差異主要在於獨特的對話風格，以及對內容限制採取較寬鬆的態度（Wikipedia）

Grok由馬斯克旗下xAI公司開發，內置於社交平台X，用戶可直接調用。去年7月，美國國防部與xAI公司簽署價值2億美元的合同，以配合美國政府積極採用AI產品的舉措。根據協議，xAI將向美國政府部門提供AI服務，並提供用於美國國家安全用途的定制AI工具。

不過，在美國國防部高調宣布與xAI合作之際，馬斯克的Grok正面臨一系列爭議。近期，部分X平臺用戶利用Grok編輯圖片和影片的能力，偽造涉真實人物的性暴露內容。

據美國有線新聞網絡報道，印尼和馬來西亞已先後宣布禁止國內對Grok的訪問，理由是大量用戶通過該模型來偽造色情圖像。英國通訊監管局12日宣布對X平台展開調查，以確定Grok生成的性私密深度偽造內容是否違反其保護英國民眾免受非法內容侵害的義務。

目前，X平台已將相關功能限制為付費用戶使用。該公司上周表示，將會刪除平臺上的所有非法內容，並永久封禁涉及其中的帳戶。X平台稱：「任何使用或提示Grok製作非法內容的人，都將遭受與上傳非法內容相同的（處罰）後果。」