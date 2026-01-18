韓軍開始部署「怪物」玄武-5導彈　國防部長稱需達「恐怖平衡」

韓國軍方1月18日表示，已開始部署被稱為「怪物」的高威力玄武-5（Hyunmoo-5）彈道導彈，以應對朝鮮核威脅。



韓聯社報道，韓國防長安圭伯強調，需透過此類武器建立「恐怖平衡」。他指出，韓國作為《不擴散核武器條約》締約國不能擁有核武，因此必須擁有相當數量的玄武-5導彈以實現威懾平衡，他透露該導彈已開始量產，正尋求大幅提高產量。

這款地對地導彈因其巨大體積而得名，專為打擊地下掩體設計，是韓國遏制及必要時回應朝鮮大規模攻擊的關鍵資產。

圖為2024年10月1日，韓國軍方在首爾展示新型玄武-5（Hyunmoo-5）彈道導彈。（Getty Images）

韓國於2023年國軍之日首次公開展示玄武-5，但因其戰略敏感性，細節多被列為機密。隨著朝鮮核導計劃持續發展，韓國日益強調提升常規打擊能力。

此次部署於去年底啟動，預計在李在明政府任期結束的2030年6月前完成。軍方計劃部署多達數百枚先進導彈，包括玄武-5及其正在研發的升級型號。