美國商務部長警告：韓國台灣晶片廠若不在美投資　或面臨100%關稅

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，對於那些未在美國投資的韓國或台灣晶片製造商，除非它們承諾增加在美國本土的生產，否則可能面臨高達100%的關稅。



彭博社1月17日報道，在紐約州雪城郊區為美光科技公司（Micron Technology Inc.）新廠舉行奠基儀式後，盧特尼克向媒體表示，「所有想生產記憶體晶片的企業都面臨兩個選擇：要麼支付100%的關稅，要麼在美國生產。這就是產業政策。」

特朗普（左）2025年10月28日在美國駐日大使官邸發言，旁為美國商務部長盧特尼克（右）（Reuters）

目前特朗普暫緩對多數外地製造的半導體徵收關稅，轉而要求盧特尼克與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）與貿易夥伴談判，以降低美國對晶片進口的依賴。白宮本週稍早表示，特朗普可能會在「在不久的將來」宣布新的關稅措施，以激勵國內製造業發展。

美台新貿易協議：對台關稅降至15%

美國近期與台灣達成貿易協議。根據協議，台灣科技產業承諾對美直接投資至少2500億美元（約1.95萬億港元），以換取美國對台關稅率降至15%。

2023年1月24日，位於美國亞利桑那州鳳凰城的台積電工廠。（Getty）

報道引述知情人士透露，除了6間已計劃建造的晶片廠外，台積電還將在美國增建至少4間晶片製造廠，預計需額外投入約1000億美元（約7800億港元）的資金。