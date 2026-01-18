韓國無人機侵朝事件疑犯　被曝曾任職尹錫悅政府總統室

據韓方消息，涉嫌製造去年10月「韓國無人機入朝事件」相關無人機的嫌犯，曾在前總統尹錫悅政府時期的總統室工作，引發事件動機與政治關聯的進一步質疑。



韓聯社1月18日報道，疑犯A某曾在尹錫悅政府的總統發言人室擔任監督員，而自稱為無人機放飛者的B某同期亦在龍山總統府工作。兩人為首爾某私立大學校友，於2024年在校方支持下創辦無人機公司。

2025年4月21日，韓國首爾，圖為前總統尹錫悅首次就內亂罪出庭。（Reuters）

軍警聯合調查組認為A某製造涉案無人機，A某去年11月曾在京畿道驪州市一帶試飛同款無人機，以違反《航空保安法》為由被送檢。據悉，A某當時投放的無人機與此次事件的無人機是同一款機型。

B某聲稱，放飛無人機的目的是為測量朝鮮禮成江一帶鈾精鍊廠的放射性物質與重金屬污染，以驗證官方否認的「朝鮮核廢水」疑慮，並強調A某僅負責製造而未參與放飛。目前警方正就兩人是否合謀及具體犯罪動機進行深入調查。