日本眾議院2.8大選　高市早苗押注政治生命：無法過半數即下台

日本首相高市早苗宣布周五（1月23日）解散眾院，下周二（27日）開始競選，2月8日投票。她賭上自己政治生命，拋話「若輸掉選戰有下台決心」，期望執政聯盟在選舉中贏得多數議席，鞏固政權。



基於物價上漲是日本家庭關注的一大課題，執政的自民黨與維新黨宣布，以「削減食品消費稅」的應對舉措問信於民。

高市去年10月4日第三次競選自民黨總裁，坐上首相位。她在周一（19日）的記者會上聲言，這次解散國會，是為了讓人民能直接選首相。

「我將首相之位押在這場選舉中，希望由民眾直接決定是否信任高市早苗來治理國家。 如果自民黨和日本維新黨贏得多數席位，那麼高市早苗將繼續出任首相。雖然是間接選舉，但也意味着人民將直接選擇首相。」她以此表明她最大的勝利，是帶領執政黨陣營在即將來臨的大選中，取得至少233的過半數議席。

圖為2026年1月19日，日本首相高市早苗在首相官邸舉行記者會，宣布2月8日舉行國會大選。（Reuters）

在外交與安全上，她認為也有必要以這次選戰來獲取支持。《每日新聞》認為，高市最大的願望是要「恢復自民黨的絕對多數席位」，以擺脫與其他黨進行政策協調的局面。

分析認為，在周五國會例會伊始就解散國會，將導致新年度財算案難以在3月底前通過。如果預算案無法如期在四月新年度內通過，可能會對民眾生活造成干擾。為消除這一擔憂，高市在記者會上發佈經濟安全網措施。

「我已經要求各部委和地方政府儘快落實今年的補充預算。為保障人民生活安全，包括應對物價上漲等措施，各項必要措施正在陸續實施。同時保證建立起一套完善的經濟管理體系，確保經濟不出現任何漏洞。」

這次選舉中，日本多個政黨都倡導「減稅」。 自民黨幹事長鈴木俊一在星期日的電視節目中指出，執政兩黨考慮在這次大選政綱中，納入「食品消費稅暫時零徵收」。這是兩黨於10月簽署的協議要點之一，以兩年期限減除食品消費稅。不過，這一措施將減少財政收入，估計會給國家財務帶來一定壓力。

由於從解散到投票間隔僅16天，對於高市提前大選，在野黨都大力批評，認為高市只是考慮到本身的政治利益，趁着自己的支持率較高之際糊弄民意。

日本首相高市早苗2026年1月13日下午在奈良市與韓國總統李在明舉行會談。（Reuters）

《朝日新聞》指出，這場選戰爭取獨立選民的支持至關重要，自民黨內部也瀰漫着對高市提前大選的不安情緒，質疑「高市的人氣真能帶動自民黨勝選嗎？」

目前，受關注的是反對黨立憲民主黨與公明黨為了結合力量對抗，創建新黨「中道改革聯合」，預計將有約170名眾議員參加這個新黨。《每日新聞》民意調查顯示，有66%的選民對兩黨匆忙結盟存疑問。在「不支持」高市的受訪者里有52%的人抱有期待，而41%的人回答沒期待。

本文獲《聯合早報》授權轉載

