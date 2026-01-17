日媒：高市早苗考慮以暫停食品消費稅作2月競選承諾

有消息指，日本首相高市早苗正在考慮以暫停徵收食品消費稅，作為下月大選競選活動的承諾之一。



路透社報道，日本《每日新聞》星期五（1月16日）晚引述匿名消息人士稱，日本政府和高市早苗所屬的自由民主黨在做出決定前將仔細評估市場影響，因為取消8%的食品消費稅將使政府收入每年減少約5萬億日圓（約2466億港元）。

媒體星期六向高市早苗辦公室尋求置評，但未獲回應。

2025年10月24日，日本東京，圖為高市早苗在勝選首相後，首次發表講話。（Reuters）

高市早苗擬於1月23日國會開幕日解散議會、宣布提前舉行大選。兩名自民黨議員告訴路透社，高市早苗考慮把投票日定在2月8日。

共同社分析指出，近期高市早苗內閣支持率在多家媒體民調中保持高位，自民黨內要求儘早解散眾議院、舉行大選的聲音增加，推動高市早苗作此決定。

去年10月初，高市早苗以壓倒性優勢當選自民黨總裁，但其後與長期聯盟的公明黨談判破裂，震撼日本政壇。因為在國會沒有過半數的自民黨若沒有其他黨支持，將失去執政權。最終自民黨與右翼政黨維新黨結盟成功，高市早苗10月21日在臨時國會眾議院和參議院首相指名選舉中均勝出，當選日本第104任首相，並成為日本首位女首相。

自就任首相以來，高市早苗多次強調將應對高物價等民生問題置於優先位置。

本文獲《聯合早報》授權轉載

