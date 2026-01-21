何立峰瑞士晤美國財長　貝森特：中方已履諾採購大豆

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間，分別應約與美國財長貝森特（Scott Bessent）、英國財相李韻晴（Rachel Reeves）會面，分別舉行中美經貿磋商機制和中英經濟財金對話機制雙方牽頭人會談，就中美及中英經貿領域相關問題交換意見。



貝森特：稀土磁鐵供應按預期進行

貝森特20日表示，他是於19日與何立峰會晤，又指中方已經兌現了所有承諾。貝森特表示，中國已履行購買美國大豆的協議，兩國期待明年購買2,500萬噸大豆，但他建議中國「多買一些」，又指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）每次與中國國家主席習近平會面時都會提到這個問題。

貝森特還表示，中國稀土磁鐵的供應一直「按預期進行」，交付率「在90%左右，我認為這相當令人滿意」。

圖為2026年1月20日，美國財長貝森特（Scott Bessent）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇。（Reuters）

另外，何立峰1月20日在世界經濟論壇發表講話，提出了四點看法：一要堅定支持自由貿易；二要堅定維護多邊主義；三要堅持合作共贏，致力共同做大合作蛋糕；四要堅持相互尊重、平等協商，善用對話妥善管控分歧、解決問題。他還介紹了中共二十屆四中全會情況，強調中國發展將為世界帶來重要機遇，並與國際工商界人士深入交流。

出席論壇年會期間，何立峰共同會見瑞士聯邦主席帕姆蘭（Guy Parmelin）、副主席卡西斯（Alain Cassis），轉達了習近平主席的親切問候，表示中方願同瑞方加強高層交往，深化雙多邊協作。瑞方表示，期待同中方加快自貿協定升級談判，共同支持多邊主義和自由貿易。