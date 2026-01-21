美軍於加勒比海再扣押涉委內瑞拉運油輪　為近期第7艘

哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，美國南方司令部（USSOUTHCOM）1月21日宣布，美軍在加勒比海順利扣押與委內瑞拉相關的「薩吉塔號」（Motor Vessel Sagitta）運油船。這是自2025年12月10日以來，美方扣押的第7艘涉及委內瑞拉的運油輪，其中6艘在加勒比海，1艘在北大西洋。



南方司令部表示，控制該船時「未發生意外」，稱其「公然違反特朗普總統對加勒比海受制裁船隻的隔離規定」，重申措施表明美方決心確保只有經過適當和合法協調的石油才能離開委內瑞拉。

報道指，被扣押的運油船懸掛巴拿馬國旗，屬Sunne Co Limited公司所有，該公司旗下多艘船隻受美制裁，涉嫌參與伊朗、俄羅斯、委內瑞拉間的秘密石油運輸。

此外，特朗普兩週前宣稱已從委內瑞拉運走5000萬桶石油，將在公開市場上出售。委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）周二表示，首批5億美元（約39億港元）石油銷售款中已有3億（約23億港元）到賬，這是特朗普與加拉加斯（Caracas）達成的石油供應協議的首筆收益，將用於穩定市場。