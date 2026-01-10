特朗普：美國委內瑞拉協作扣押油輪奧利娜號　該船正返回委水域

美國再度扣押油輪，美國海岸防衛隊1月9日於加勒比海東部的國際水域扣押一艘奧利娜號（Olina）的油輪，這是美方近數周以來的第5次攔截行動。特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在Truth Social發文稱，此次扣押是美方與委內瑞拉臨時政府配合完成，該油輪目前正在返回委內瑞拉途中。



特朗普在社交網站Truth Social的帖文（網站截圖）

路透社報道，美軍南方司令部在X平台表示，海軍陸戰隊及海軍在加勒比海順利扣押奧利娜號，司令部在聲明中表示，「我們的聯合跨部門部隊再次發出明確信號：『犯罪分子沒有安全港灣』。」

美國2025年1月因涉事油輪被指是「影子船隊」而對其實施制裁，當時該油輪名稱為「米納瓦M號」（Minerva M），後改名奧利娜號，並懸掛東帝汶國旗。奧利娜號上周滿載石油駛離委內瑞拉，但在美軍擄走委總統馬杜羅（Nicolás Maduro）並封鎖石油出口後，該油輪後又駛回委內瑞拉。

五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）1月9日在X平台表示：「僅在過去的24小時內，至少七艘『影子船隊』油輪為躲避攔截而掉頭——因為他們知道我們是認真的。」據悉，共十艘返回委內瑞拉油輪上的石油，均屬於委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）。