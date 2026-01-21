蘇林承諾越南未來5年　年均經濟增速達至少10%

越南共產黨第十四次全國代表大會星期二（1月20日）在河內正式開幕，越共總書記蘇林發表政策演說，承諾未來五年實現年均至少10%的超高速經濟增長，並呼籲通過「新模式」重塑國家治理。



在近40分鐘的演講中，蘇林展現強烈的改革緊迫感。「我們必須下定決心革新思維、完善制度、提升國家治理能力，我們必須果斷有力地採取措施。我們最大的弱點在於許多良好的政策未能得到有效落實。」

蘇林指出，儘管面臨自然災害、地緣政治競爭及能源供應鏈中斷等外部挑戰，越南必須將2026年至2030年的年均經濟增長目標定為不低於10%。

相比之下，越南在2021年至2025年的增長目標僅為6.5%至7%，而且並非年年達標。

越南自去年起誓言要大力發展私營經濟。蘇林在講話中重申，黨尋求「將私營經濟發展成最重要的增長引擎之一」，並指出科技創新具有重要意義。

蘇林還說，越南決心減少繁文縟節，擴大全球貿易，以確保國家獨立和國家利益得到保護。

他也承諾將繼續打擊貪腐，並強調加強基礎設施建設的必要性。「基礎設施建設必須適應氣候變化，並確保區域、跨區域和全球互聯互通。」

外界普遍預計，蘇林將在此次大會鞏固領導地位，極可能同時兼任國家主席，成為自越戰結束以來權力最集中的越南領導人。

圖為越南國家主席​​蘇林2024年6月20日在位於河內的總統府與俄羅斯總統普京（不在圖中）舉行的新聞發布會。（Reuters）

分析師：10%增長目標反映改革信號

近幾年，越南經濟高速發展。儘管特朗普政府去年8月宣佈，對越南加征20%的關稅，但越南經濟去年仍增長8.02%。

不過，若想維持10%的增速，越南需要非常強勁的外部環境、快速提升的生產率以及極高的國內執行力，而這在當前國際形勢下是很高的要求。

商業諮詢公司協力諮詢管理東盟地區主任福斯特（Marco Foerster）接受《聯合早報》採訪時說，越南持續推進的行政改革和基礎設施建設有助於吸引外國投資，其中南北高鐵項目是重中之重。

同時，越南經濟也有脆弱之處。由於國家經濟增長高度依賴出口，越南要與歐盟、中國和美國等主要夥伴保持穩定的經濟關係，同時繼續拓展東盟和印度等市場。

福斯特認為，10%的增長目標與其說是經濟預測，不如說是反映改革緊迫性和意願的信號。「如果改革持續推進，投資質量不斷提高，越南仍能超越區域內許多國家，但要達到年均10%的增長，則需要進行深刻的結構性轉型。」

越南政府已經制定雄心勃勃的發展目標。根據政府此前公佈的發展戰略，越南計劃到2030年成為中高收入國家，到2045年邁入高收入行列。

這既是政策目標，也是動員信號。福斯特指出：「在講求政策連續性的越南，這方針使得圍繞基礎設施建設、教育發展和產業升級的長期規劃得以實施。」

