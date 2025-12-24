美媒：蘇林將獲提名續任越共總書記和國家主席

據知情人士透露，越南共產黨將在越共十四大上，提名現任總書記蘇林繼續擔任最高領導人。這將為蘇林持續推動改革計劃鋪平道路。



知情人士告訴彭博社，現年68歲的蘇林還將被提名兼任國家主席一職。不過，這一提名可能會在黨代會上面臨挑戰，且仍需獲得國會批准。

越共十四大將於明年1月19日至25日召開。屆時，越南將正式選舉產生未來五年的領導班子，並制定關鍵政策目標。

據越通社報道，為期兩天的越共第十三屆中央委員會第十五次全體會議星期二（12月23日）閉幕，以高度集中的投票結果通過新一屆領導班子擬推薦人選。

蘇林在政府網站發布的閉幕致辭中說，提名候選人「以壓倒性多數票」獲得通過，但並未透露具體人選。

2024年8月3日，越南河內，蘇林出席新聞發布會。越南共產黨中央委員會3日宣布蘇林當選越共中央總書記。（新華社/越通社）

蘇林說：「我們衷心感謝中央委員會、政治局和書記處對我們的信任。」他補充說，官員們同意繼續推進公共行政改革，並加快基礎設施建設。

如果蘇林成功當選國家主席，這將是除暫代職權外，越南現代史上首次出現一人同時擔任國家主席和總書記的情況。對於蘇林而言，這是一次重大的政治勝利，並幫助他繼續推進大刀闊斧的改革。

自2024年8月就任總書記後，蘇林主導革新開放以來越南影響最為深遠的行政結構改革。

此次改革大幅縮減官僚機構的規模，約10萬名公務員被裁撤或提前退休。63個省市被合併為34個，政府部委從18個減少至14個，僅保留三個部級機構以及五個政府直屬機構。

蘇林說，這是為減少繁文縟節、削減不必要開支所下的「良藥」。儘管投資者對改革表示歡迎，但批評者認為，越南的改革步伐過快、過猛。

上述消息傳出後，推動越南股市周二上午接近新高，投資者對政治穩定表示歡迎。

