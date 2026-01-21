阿蘇火山直升機非首次出事　飛行觀360度全景暗藏危機｜新聞背後

日本熊本縣阿蘇火山「卡德利動物樂園」一觀光直升機周二（1月20日）失聯後，警方在阿蘇山上空搜尋失蹤的觀光直升機時發現飛機殘骸，但2名台灣乘客以及64歲日籍男性飛行員仍下落不明。台媒引述專家分析，涉事飛機結構簡單、成本低，飛不遠，而且一旦進入山區、或者天氣不好的時候，風險便會明顯增高。



並非首次 卡德利動物樂園直升機2024年發生迫降意外2港人受傷

阿蘇「卡德利動物樂園」的直升機2024年5月也曾發生過迫降意外。當時，一架在阿蘇山上空飛行的觀光直升機引擎故障，緊急在附近山區迫降。機上1名駕駛員與2名香港旅客在迫降過程中受傷，緊急送院治療。

當時，直升機上有1名駕駛員與2名乘客，57歲駕駛員骨盆骨折、33歲女乘客腳部骨折、32歲男乘客臉部受傷，均送往醫院急救。3人獲救後皆意識清醒且能夠與人交談，除此之外沒有其他人遭意外波及。

專家：這種飛機很簡單 在美國甚至有人把它當成空中的士

這次出事的飛機是白色機身搭配紅色線條、機尾編號「JA10KE」的美國羅賓遜直升機公司生產的羅賓遜R44型。根據阿蘇「卡德利動物樂園」網站，每次豪華包機所需費用是6萬日圓（約2960港元），可供3人乘搭。若非包機，則有更平、不同的價格可選擇。

根據阿蘇「卡德利動物樂園」網站，每次豪華包機所需費用是6萬日圓（約2960港元），可供3人乘搭。若非包機，則有更平、不同的價格可選擇。（網頁截圖）

台媒引述擁有數十年直升機飛行經驗的教官稱，R44型這類直升機構造很簡單、很基礎，「它是單引擎，一旦沒有動力，就是直接砸下去。」

這名教官稱，「這種飛機就像一個很簡單的交通工具，在美國甚至有人把它當成『空中的的士』，隨時飛一小段距離買菜或代步。」

不過教官也說，天氣不好也可能是飛機失事原因，「它不像黑鷹，有完整的導航，可以在雲裏面飛，它應是純目視飛行」，一旦進入雲霧，飛行員只能靠經驗判斷，風險極高。