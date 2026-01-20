熊本阿蘇山觀光直升機失聯約5小時　警：殘骸損毀嚴重無法接近

日本熊本縣阿蘇山周二（1月20日）傳出一觀光直升機失聯事件。警方其後在阿蘇山上空搜尋失蹤的觀光直升機時發現飛機殘骸。



當地傳媒KAB ONLINE報道，警方和消防部門稱，下午4點10分左右，熊本縣警署一架直升機在阿蘇中嶽山脈第一火山口的東北坡發現疑似墜毀的飛機，飛機序號確認其正是失蹤的直升機。

報道指，飛機損毀嚴重，無法接近。營運公司代理人稱，該直升機事發時直升機發出緊急訊號。

2026年1月20日，日本熊本縣阿蘇山傳出一觀光直升機失聯事件。圖為阿蘇卡德利樂園發布在網站的圖片。阿蘇卡德利樂園的豪華包機每次6萬日圓，每次最多3人。（阿蘇卡德利樂園網站）

日媒報道，機上載有2名台灣籍乘客，包括一名41歳男性和一名36歳女性，還有一名64歲日籍男性飛行員。

2026年1月20日，日本熊本縣阿蘇山傳出一觀光直升機失聯事件。圖為日本自衛隊20日發布的圖片。（X@ModJapan_saigai）

包括朝日新聞和日本放送協會在內傳媒報道，在上午11時左右接獲乘客智能電話碰撞偵測系統發出的「強烈撞擊」通報後，消防部門隨即展開搜索。到了下午4時10分左右，警方的直升機在阿蘇山中岳的第1火山口附近發現像機身的物體，當局正確認是否為失事觀光直升機。

卡德利動物樂園2024年發生迫降意外 2港人受傷

阿蘇「卡德利動物樂園」的直升機2024年5月也曾發生過迫降意外。當時，一架在阿蘇山上空飛行的觀光直升機引擎故障，緊急在附近山區迫降。機上1名駕駛員與2名香港旅客在迫降過程中受傷，緊急送院治療。