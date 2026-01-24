白宮發布特朗普牽企鵝「走向格陵蘭」圖　網民：北極有企鵝？

白宮X平台官方帳號1月23日發布一張AI生成照片，畫面中見到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與手持美國國旗的企鵝並肩走在冰上，走向格陵蘭國旗。此圖迅速引發熱議，不少網民指白宮「地理知識錯誤」：企鵝不會生活在北半球、北極沒有企鵝。



白宮發布：

美媒Raw Story報道稱，一眾網民給白宮上了一堂地理課。此圖因特朗普公開設想從丹麥手中接管格陵蘭而發，但事實上，18種企鵝局限分布於南半球，集中在南極海岸及亞南極島嶼。南極洲的企鵝何以出現在北極？觀察者在社媒上議論紛紛。

反特朗普賬號PatriotTacs在X上寫道：「格陵蘭島沒有企鵝。除了加拉帕戈斯群島（Galapagos Islands，該島地處赤道）的一種企鵝外，所有企鵝都生活在南半球。也許你不該那麼快就解散教育部。」

國會議員克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）在X上一針見血地指出：「這是錯誤的半球。」

克萊蒙特·麥肯納學院教授皮特尼（Jack Pitney）則在X上告訴大家，《波普爾先生的企鵝》（Mr.Popper's Penguins）是一本老兒童讀物，講的是一個人把企鵝帶去北極的故事。顯然，特朗普讀過這本書。