特朗普瑞士演講　多次將格陵蘭講成冰島　白宮指形容一塊冰｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月21日（周三）在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇並發表講話。特朗普在發言中，多次將他近日覬覦的格陵蘭（Greenland）講成冰島（Iceland），引發網民熱議。白宮發言人事後嘗試為特朗普辯解，強調他的講稿將格陵蘭寫成「一塊冰」（a piece of ice），因為格陵蘭本身就是一大塊冰，所以特朗普的發言並沒有繆誤。



特朗普在達沃斯演講多次將「格陵蘭」講成「冰島」：

據《紐約時報》報道，在瑞士達沃斯世界經濟論壇上，特朗普猛烈抨擊歐洲，並稱世界幾乎完全依賴美國來實現和平與繁榮。

特朗普指：「我在幫助歐洲，在幫助北約，直到前幾天我告訴他們冰島（指的是格陵蘭）的事情之前，他們都很喜歡我。」

特朗普表示：「北約的問題在於，我們會百分之百支持他們，但我並不確定他們也會支持我們。我可以肯定地告訴你，在冰島問題上，他們並沒有支持我們。昨天，我們的股市因為冰島的局勢而首次下跌。所以，冰島的問題已經讓我們損失慘重。」

報道指，由於特朗普威脅就格陵蘭問題向歐洲多國開徵額外關稅，導致美股20日（周二）急跌。

白宮發言人嘗試為特朗普口誤辯護：

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）事後嘗試為特朗普辯護，否認特朗普出現口誤，她在社交平台回應一位記者的提問。這位記者寫道，特朗普似乎多次將格陵蘭和冰島搞混淆。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump）出席第56屆世界經濟論壇年會時發表講話。（Reuters）

萊維特強調：「不，他沒有。他的書面講稿中將格陵蘭島稱為「一塊冰」，因為它本來就是一塊冰。只有你將事情搞混淆了。」