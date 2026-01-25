2026全球城市生活成本排行｜香港居東亞榜首　租金水平為首爾三倍

外國數據網站Numbeo公佈的全球城市年生活成本排行顯示，2026年東亞地區榜首仍然由香港佔據，首爾、台北、東京以及北、上、廣、深等內地城市均在香港之後。



排行榜顯示，2026年香港的生活成本指數為75.2，高於首爾（68.2）、台北（54.7）、東京（54.2）和新北市（51.1）。內地四個大城市北、上、廣、深的生活成本指數則分別為38、38.8、37和36.2。

在租金指數上，香港（63）則幾乎是首爾（23）的三倍，僅次於香港的東京（25.8）也被遠遠甩開。

全亞洲範圍來看，今年最貴城市前十幾乎由以色列城市霸榜，以色列首都特拉維夫（91.4）居榜首，新加坡（87.7）緊隨其後，此外還有中部城市拉馬特甘（83.7）、耶路撒冷（83）、海法（80）等。香港則位列全亞洲第7。

較去年年初及年中數據，香港排名有所下滑：從亞洲區域第三跌至第七。但生活成本指數則有輕微上升（2025年初為73.6，年中為72.2）。

綜觀全球，生活成本指數最高的前5名均為瑞城市士，依次為蘇黎世（118.5）、日內瓦（116.5）、巴塞爾（112.4）、洛桑（111.5）與盧加諾（110.1）。紐約市以生活指數100排名全球第7，三藩市以97.6位居全球第10，倫敦也以87.5被列在全球第15名。