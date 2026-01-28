特朗普稱讚美元貶值「極佳」　隨後美元跌至4年來新低

美元近期因種種因素大幅下跌，這讓希望其走弱以扭轉貿易逆差的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）感到滿意，說「我認為這極佳」。隨後，外匯市場「拋售美國」加劇，美元指數跌至4年來新低。



美國全國廣播公司（NBC）1月28日報道稱，自特朗普2025年挑起全球關稅戰以來，美元便一直在走下坡路。儘管股市在關稅引發的市場動盪後，已經有所回升，但美元卻未能收復失地。去年，美元指數下跌9%，錄得自2017年以來表現最差的一年。

面對記者關於「是否認為美元跌得太多」的提問，特朗普27日下午在艾奧瓦州出席活動時回答說：「不，我認為這極佳。」他補充說，「看看美元的價值，看看我們正在做的生意，美元表現得非常好」。

不過，特朗普表示，他並不尋求美元進一步貶值，「我希望它順其自然，找到自己的水準」。

27日特朗普發言後，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數加速下跌至交易日低點95.566，創下自2022年2月以來的新低。同時，歐元和英鎊雙雙躍升至2021年年中以來的高位，歐元兌美元一度上漲1.4%至1.204美元，英鎊兌美元上漲1.2%至1.384美元。

近一年來美元指數走勢 美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）製圖

美國金融公司Moneycorp交易和結構性產品主管尤金·愛潑斯坦（Eugene Epstein）認為，考慮到特朗普是一位關注貿易逆差的總統，這屆政府希望美元走弱。

英國路透社27日指出，美元下跌為部份企業帶來益處，降低了跨國公司將海外利潤兌換成美元的成本，同時提升了美國出口產品的國際競爭力。此外，美元貶值也減輕了以美元計價負債的外國國家和企業的償債壓力，因為他們現在可以用更少的本幣來償還債務。

但同時，美元走弱也反映出投資者對美國經濟實力的擔憂，可能推高進口成本，帶來通脹壓力。

渣打銀行紐約分行全球G10外匯研究和北美宏觀策略主管恩蘭德（Steven Englander）表示，外匯市場參與者總是在尋找可以追隨的趨勢，通常情況下，官員會對過快的匯率波動採取措施，但當特朗普表現出無所謂甚至某種程度上的認可時，就會鼓勵美元空頭繼續跟進。

市場向避險資產轉移的趨勢在27日明顯加快。白銀價格暴漲逾8%，黃金價格上漲3.5%，刷新歷史高位。

英國皇家倫敦資產管理公司多資產投資主管格里瑟姆（Trevor Greetham）直言，黃金走強與美元走弱，反映出市場對特朗普政府「混亂、即興式政策制定」的嚴重懷疑，比如美國對加拿大、韓國的最新猛烈抨擊。

「美國政策的反覆無常意味著，儘管風險資產表現良好，但美元可能承壓。」投資銀行傑富瑞首席美國經濟學家西蒙斯（Thomas Simons）分析說，「的交易邏輯仍是一個持續存在的主題……國際投資者並不相信美元的跌勢已經結束。」

Corpay首席市場策略師指出，在特朗普持續以關稅戰施壓他國、且美國政府面臨再度關門風險的背景下，「拋售美國」交易預計進一步加劇。他形容說，「『拋售美國』沒有人願意去接住美元這把正在下墜的電鋸」。

市場人士分析稱，美元近期持續承壓並非單一因素所致，美聯儲將繼續降息的預期、關稅政策的不確定性、美國政府財政赤字擴大以及干預美聯儲獨立性的言論，都削弱了市場對美國經濟的信心。

2026年1月22日，美国总统特朗普出席瑞士达沃斯举行的第56届世界经济论坛年会。（Reuters）

此外，外匯市場還在消化有關美日可能聯手干預匯市以支撐日圓的預期，也使得美元近期在交易日面臨壓力。

格里瑟姆認為，有「可信跡象」顯示美國可能會出手買入日圓，這表明政策制定者並不在意美元面臨的下行風險。23日深夜，應美國財政部要求，紐約聯儲對日圓進行了「利率檢查」，這一舉動通常被視為官方干預的前兆。

英國《金融時報》指出，短期內還有多項風險因素可能繼續壓制美元走勢，包括聯邦政府最早可能在本週末出現部份停擺、特朗普將提名誰接替即將卸任的美聯儲主席鮑威爾，以及美國與北約盟友關係緊張，尤其是圍繞格陵蘭問題引發的外交摩擦等。

英國巴克萊銀行高級外匯策略師法爾馬基斯（Lefteris Farmakis）表示，格陵蘭問題重新點燃了美元的風險溢價，二戰後建立起的國際秩序被顛覆，從長期來看對美元存在不利影響，這會促使投資者減少美元資產配置，或對美元敞口進行對沖。

投資者正密切關注將於北京時間29日淩晨公布的美聯儲最新議息決議，當前市場普遍預期利率將維持不變。

許多投資者預計美元將在2026年進一步走弱。美國最大銀行摩根大通分析師27日指出，「看空美元的理由依然存在」。

文章獲《觀察者網》授權轉載

