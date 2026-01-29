哥倫比亞失聯飛機證實墜毀　機上15人全數罹難　包括當地1名議員

哥倫比亞一架小型商用飛機1月28日在該國東北部飛行時失去聯繫，機上載有13名乘客和2名機組人員，當局及軍方隨即展開搜索行動。哥倫比亞國營航空公司Satena其後發聲明，證寶飛機已墜毀，機上15人全數罹難，而其中一名乘客是該國的國會議員。



報道引述哥倫比亞國營航空公司Satena稱，涉事的Beechcraft 1900雙引擎渦輪螺旋槳飛機於28日中午前從靠近委內瑞拉邊境的城市Cucuta起飛，進行前往Ocana鎮的短程飛行。

Satena公司發聲明證實機上15人全數罹難：

公司指，空中交通管制部門在飛機起飛12分鐘後與其失去了聯繫，而後者的緊急信標並未啟動。

哥倫比亞國會議員金特羅（Diogenes Quintero）的代表發聲明指，金特羅及其助手是飛機上13名乘客之一。

哥倫比亞一架小型商用飛機2026年1月28日在該國東北部飛行時失去聯繫，其後證實機墜毀，機上15人全數罹難。圖為與涉事飛機同一型號的Beechcraft 1900雙引擎渦輪螺旋槳飛機。（Getty/非涉事飛機）

報道引述航空公司公布的乘客名單，證實除了金特羅外，即將參與3月國會選舉的候選人薩爾塞多（Carlos Salcedo）都在飛機上。