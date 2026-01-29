OpenAI大筆融資有著落？據報英偉達微軟亞馬遜或聯投600億美元

路透社引述美媒The Information報道，英偉達（Nvidia，又譯輝達）、微軟、亞馬遜正與ChatGPT母公司OpenAI洽談，計劃向其投資高達600億美元（約4,682億港元）。



報道引述知情人士透露，英偉達作為現有投資者，且其晶片驅動OpenAI模型發展，洽談投資高達300億美元（約2346億港元）。微軟作為長期支持者，擁有向雲端客戶獨家銷售OpenAI模型的權利，則洽談投資約100億美元（約782億港元）。

而亞馬遜作為新投資者，或意在擴大雲端伺服器租賃協議及產品銷售等，洽談投資超過100億美元或200億美元（約1,564億港元）。報道稱，OpenAI可能即將從這些公司獲得投資承諾。

2025年5月13日，沙特阿拉伯利雅德，美國總統特朗普（Donald Trump，右）、Open AI行政總裁奧特曼（Sam Altman，中）與沙特王儲穆罕穆德（Mohammed bin Salman，左）舉行會面。（網絡圖片）

此前有報道稱，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）正從中東主權財富基金籌集約500億美元（約3,910億港元），OpenAI估值在7,500億至8,300億美元（約5.9至6.5萬億港元）之間。近年來，OpenAI已籌集數十億美元，還承諾未來幾年投資超1.4萬億美元（約10.9萬億港元）用於AI基礎設施發展。