李強會施紀賢　倡深化AI等新興產業合作　兩國簽署多項合作文件

英國首相施紀賢（Keir Starmer）29日開始對華四日訪問，於北京會見中國國務院總理李強。英國《衛報》報道，李強在會談中表示，英中兩國人民希望兩國公開合作，讚揚施紀賢改善兩國關係在兩國「受到廣泛歡迎」。二人於會談後共同見證簽署經貿、農食、媒體、教育、市場監管等領域多項合作文件。



李強說，開放合作、互利是人民所期望的，也符合兩國共同利益。雙方越是處在一個不斷變化的世界，穩定就越有價值。

施紀賢則表示希望兩國「找到適合當下時代的方式合作」。他補充道：「這意味着要更加開放和坦率，直接應對困難，同時也意味着承認並尊重現代中國的廣闊與複雜性，尊重它所取得的一切成就，以及其命運直接影響英國的強大力量。」

英國首相施紀賢和中國總理李強2026年1月29日星期四於中國北京人民大會堂舉行會談。（Reuters）

李強指出，中方願同英方完善政府間對話合作機制，更加經常性地開展各層級各領域交往，指雙方英發揮互補優勢，推動雙邊貿易擴容提質，深化金融、人工智能、先進製造、清潔能源、數字經濟、現代航運服務等新興產業合作，相互賦能、更好發展。希望英方為中國企業赴英投資提供公平、透明、非歧視的營商環境。

李強稱，中國願同英國繼續相向而行，尊重彼此核心利益和重大關切，加強戰略溝通，打牢互信基礎，深化各領域合作，希望英方為中國企業赴英投資提供公平透明、非歧視的營商環境。

他指，近期國際上單邊主義、保護主義、霸道霸凌大行其道。中英同為聯合國安理會常任理事國，應當展現大國擔當，加強多邊溝通協調，維護聯合國權威，維護多邊主義和自由貿易，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。

二人當日還共同出席中英企業家委員會會議閉幕式及分別致辭。施紀賢表示，此次率60多位英國重要工商、文化界代表訪華，就是為了更加全面、深入地了解中國，發現並抓住更多合作機遇，更好造福英國人及助力國家發展。

他稱，英政府願同中方本着互尊互信、求同存異的精神發展長期穩定的全面戰略夥伴關系，加強各層級交往，深化貿易、投資、金融、科技、人文等領域互利合作，攜手應對全球性挑戰。

李強表示，中英深化合作下兩國企業大有可為，可以圍繞四個方面聚焦發力。一是做大雙邊貿易的「新增量」，特別是把服務貿易培育成新的合作增長點。二是打造創新發展的「新引擎」，在人工智能、清潔能源、生物醫藥、高端製造等領域把握先機、相互賦能。三是開辟三方合作的「新藍海」，面向全球特別是南方國家市場開展更多合作，更好實現雙贏、多贏。四是激發人文交流的「新活力」，打造更多兩國民眾喜聞樂見的品牌項目，促進人員交往更加熱絡，實現經濟價值和民心相通的雙豐收。