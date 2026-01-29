施紀賢反駁卡尼「舊秩序終結論」　稱務實外交能與美歐中保持友好

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）1月29日（周四）展開訪華行程。當被問到加拿大總理卡尼（Mark Carney）在達沃斯論壇，呼籲中等國家團結起來，共同應對難以預測的全球大國時，施紀賢強調，他對美國、歐洲及中國採取的「務實外交」態度完全沒問題。



據《政治報》（Politico）報道，施紀賢訪華旨在重啟英國與中國的關係。他是繼卡尼和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）之後，近月最新一位訪華的西方領導人。

卡尼早前在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表措辭嚴厲的演講，警告「大國」只為自身利益行事已造成秩序「斷裂」（rupture）。

2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會上發表講話。（Reuters）

雖然卡尼並沒有點名批評特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府，但這次演講激怒特朗普，他其後反擊卡尼指：「加拿大依賴美國生存。」

在前往中國的專機上，施紀賢被問到他是否同意舊的世界秩序已經終結，以及小國是否需要聯合起來對抗諸如美國和中國等大國時，施紀賢為自己試圖同時與特朗普、習近平和歐盟保持友好的政策辯護。

施紀賢強調：「我是一個務實主義者，一個運用常識的英國務實主義者，因此我很高興我們與美國在國防、安全、情報、貿易和經濟方面保持著良好的關係，維持這種良好的關係至關重要。」

他補充說：「同樣，我們也致力改善與歐盟的關係。去年我們舉行了一次非常好的峰會，達成了十項共識。今年我們將與歐盟再次舉行峰會，我希望這次峰會能夠有所改善，並落實我們已經達成的協議。」

施紀賢重申：「我一直都說，我不會在美國與歐洲之間選邊站。我很高興英國與兩者都能保持友好」

報道指，施紀賢同時致力嘗試改善與中國的關係，從而改善英國的經濟。

施紀賢早前坦承：「顯然，中國是世界第二大經濟體，也是我們最大的貿易夥伴之一。在上屆政府的領導下，我們從「黃金時代」跌入了「冰河時代」。我希望繼續貫徹我多次提出的方針，那就是對華採取全面且一致的方針。」

2026年1月29日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在訪華期間遊覽紫禁城。（Reuters）

施紀賢表示：「我認為（英中關係）存在機遇，但顯然我們絕不會為了抓住這些機會而犧牲國家安全。」