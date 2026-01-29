王文濤會英商貿大臣靳秉德：冀英方為中企提供公平可預期營商環境

1月28日晚，中國商務部部長王文濤在京會見隨英國首相施紀賢（Keir Starmer）訪華的英國商貿大臣靳秉德（Peter Kyle）。王文濤表示，中方願與英方深化深化雙方在服務貿易、雙向投資、金融、數字經濟等領域合作，希英方為中國企業提供公平、公正、可預期的營商環境。



王文濤表示，中英經濟互補性強，雙邊經貿合作穩步發展，富有活力。中英領導人將為兩國關係發展提供戰略引領，並為雙邊經貿關係賦予新動能。

英國首相施紀賢和商務大臣靳秉德（Peter Kyle）於2026年1月29日在中國北京訪華期間，在人民大會堂與中國國務院總理李強舉行雙邊會談。（Reuters）

王文濤稱，今年是中國「十五五」開局之年，中國將持續推進高質量發展，堅定不移擴大高水平對外開放，將為中英合作帶來新機遇。中方願與英方加強經貿政策對話，深化雙方在服務貿易、雙向投資、金融、數字經濟等領域合作，擴大自英進口優質產品和服務，希英方為中國企業提供公平、公正、可預期的營商環境，保護中國企業的合法權益。

靳秉德表示，英方高度重視發展對華經貿合作，願與中方進一步加強對話交流，拓展兩國在金融服務、高端製造、綠色低碳等領域務實合作，英國堅定支持自由貿易，維護多邊貿易體制，願與中方在世貿組織必要改革及重大議題方面加強溝通與合作。

會見後，王文濤和靳秉德同部分英國企業代表交流。