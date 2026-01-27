芬蘭總理奧爾波晤王文濤　共同出席中芬創新企業合作委員會會議

芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）繼續訪華行程，1月26日出席中國商務部、芬蘭經濟事務與就業部共同主辦的「中芬創新企業合作委員會第六次會議」，中芬兩國工商界代表120餘人參加。會議期間，中芬企業代表圍繞著創新、綠色、數位等領域合作進行熱烈討論，並簽署多項商業協議。



圖為2026年1月26日，中國商務部、芬蘭經濟事務與就業部共同主辦的「中芬創新企業合作委員會第六次會議」在北京舉行。（中國商務部圖片）

奧爾波表示，中國是芬蘭重要的貿易夥伴和出口市場，芬蘭企業十分重視中國市場的巨大潛力。兩國在綠色低碳、循環經濟、工業數位化等領域合作意願強烈，希望雙方企業將交流成果轉化為具體合作項目。芬方支持自由貿易和公平競爭，期待歐中增進互信、減少貿易壁壘。芬方歡迎中國企業赴芬蘭投資，將為華人企業打造良好的營商環境。

王文濤冀芬蘭發揮作用 推動歐盟審慎使用經貿限制工具

中國商務部長王文濤表示，在兩國領導人戰略引領下，中芬經貿合作成果豐碩，「含新量」「含綠量」不斷提升，樹立了開放合作、互利共贏的典範。今年是中國「十五五」開局之年，中國將持續推動高品質發展，堅定不移擴大高水準對外開放，歡迎中芬企業堅定信心、把握機遇，進一步拓展貿易、投資、創新等領域合作。

王文濤又稱，希望芬政府發揮積極作用，推動歐盟審慎使用經貿限制工具，同中方相向而行，共同反對保護主義，為中芬、中歐企業合作營造公平、開放、非歧視、可預期的政策環境。

商務部新聞發言人先前表示，奧爾波此次率20餘家企業高層隨訪，涵蓋機械、森工、創新、清潔能源、食品等芬優勢領域，充分體現了芬方對深化雙邊經貿關係的強烈意願。