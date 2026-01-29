施紀賢稱與華接觸為「看清全象」　談習近平說盲人摸象故事

訪華的英國首相施紀賢（Keir Starmer）1月29日上午在北京會見中國國家主席習近平後，同日出席中英企業家委員會會議，他形容與華接觸是為「看清全象」（seeing the whole elephant），又分享習近平向他講述的「盲人摸象」故事。



英國首相施紀賢2026年1月29日在北京出席中英企業家委員會會議（Pool via REUTERS）

施紀賢在北京人民大會堂與商界代表見面，他談到習近平向他講述「盲人摸象」的故事。

他稱「有人摸到腿部，覺得是枕頭，另一人摸到腹部，覺得是道牆」，「這往往反映外界對中國的看法，但我更相信透過更廣泛、更深入的接觸，正如我們本周一直討論的那樣，我們才能全面了解中國，從而建立一種更成熟、更適合當今時代的關係。」

2026年1月29日，中國國家主席習近平（右）與到訪的英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）握手，隨後舉行雙邊會晤。（Reuters）

他指與中國接觸是「看清全象」的方式，又稱「我想藉一句中國諺語，我認為它概括我所說的本質：追求共同目標，保留差異」，「這就是我們一起合作想達成的」。

他29日也有會見中國國務院總理李強，兩人會談後一起見證簽署經貿、媒體及教育等領域多項合作文件。

英國首相施紀賢和中國總理李強2026年1月29日星期四於中國北京人民大會堂舉行會談。（Reuters）

隨團訪華的英國商貿大臣靳秉德（Peter Kyle）對與中國簽署一系列加強合作的文件表示歡迎，當中包括服務貿易領域的合作。

他表示：「此次訪問是一個跳板。此並非終點，而是通向未來更多合作的跳板。」