越南女首富張美蘭案　政府擬出售其遊艇與名牌包　債還詐騙賠償金

越南當局計劃出售房地產大亨張美蘭的豪華遊艇和愛馬仕（Hermès）包，以此償還她詐騙罪的賠償金。



張美蘭被判挪用公款超過120億美元（約936億港元）。

彭博社星期四（1月29日）引述越南報章Phap Luat報道，她在一次庭審中告訴法官，雖然她願意出售位於胡志明市的黃金地段房產，來彌補自己造成的經濟損失，但懇請法院允許她保留兩隻用尼羅河鱷魚皮製成的愛馬仕（Hermès）喜馬拉雅鉑金包。

張美蘭表明，這些包是自己的私人物品。然而法院裁定，這些包是非法所得。

越南女首富案：張美蘭2024年4月11日出庭畫面（影片截圖）

胡志明市民事判決執行局正計劃聘請鑑定師，評估張美蘭手提包的價值，並開始出售她的奢侈品。

這些愛馬仕手提包深受名人喜愛，售價可達數萬甚至數十萬美元。

越南司法部下屬的政府資產拍賣網站顯示，張美蘭的「西貢夢境號」（Reverie Saigon）遊艇將在2月12日拍賣，起拍價為493億越南盾（約1,448萬港元）。

當地媒體報道，當局同日還計劃拍賣張美蘭名下另兩艘遊艇，每艘價格48億越南盾。

越南房地產商、女首富張美蘭。（越南政府網站）

現年69歲的張美蘭從銷售化妝品和髮飾起家，一躍成為越南房地產巨頭，如今面臨數十年監禁。

越南當局查封她1200多項涉詐騙活動資產。她還被判犯有洗錢罪和12億美元債券詐騙罪。

除了監禁之外，張美蘭還須支付約270億美元賠償金。據報道，越南執法部門已向債券持有人返還9萬億越南盾。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

