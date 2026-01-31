特朗普威脅伊朗若不達核協議或再面臨攻擊　中東盟友促兩國克制

美國廣播公司（ABC）1月31日報道，據一位熟悉內情的阿拉伯外交官透露，隨着特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府警告可能對伊朗發動再次攻擊，並加強在中東地區的軍事存在，美國在中東的盟友再次敦促美國和伊朗保持克制。



特朗普此前1月28日在Truth Social上發文，敦促伊朗回到談判桌，就核武器問題達成協議，否則美國的下一次攻擊將更猛烈。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2026年1月28日敦促伊朗回到談判桌，就核武器問題達成協議，否則美國的下一次攻擊將更猛烈。（帖文截圖）

據ABC報道，沙特阿拉伯、土耳其、阿曼和卡塔爾則與美國及伊朗的領導人保持聯繫，強調若任一方或雙方升級衝突，將導致整個地區陷入嚴重動盪，並衝擊能源市場。

熟悉內情的官員表示，該地區的阿拉伯和穆斯林國家擔心，美國對伊朗的任何形式攻擊都將引發伊方的反擊，而短期內這些反擊很可能針對這些國家或其境內的美國利益，進而造成附帶損害。

2026年1月3日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭的會議中發言。（Reuters）

特朗普1月30日再次表示希望與伊朗達成協議，並向記者表示：「若談不攏，那就看看會發生什麼。」當被問及是否已給伊朗設定最後期限時，他含糊其辭地回應：「只有他們自己最清楚。」他證實已直接向伊朗官員傳達警告，但未透露任何細節。