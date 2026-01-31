愛潑斯坦最後一批檔案曝光　特朗普「榜上有名」數百次

美國司法部周五（1月30日）對外公布與已故性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的300多萬份檔案，其中包括2000多個片段和18萬張照片。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的姓名在最新公布的檔案中被提及數百次。



綜合路透社和英國廣播公司（BBC）報道，這是根據美國國會去年11月通過的《愛潑斯坦檔案透明法》，對外公布的最後一批愛潑斯坦檔案，但許多文件被大量刪節，有些頁面甚至被完全塗黑。

依照《愛潑斯坦檔案透明法》，美國司法部應在2025年12月19日對外公布涉及愛潑斯坦的全部檔案。

美國司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）在周五的記者會上為沒有在期限前公布全部檔案辯護，他稱司法部審查厚達「兩座艾菲爾鐵塔」的文件，以刪除任何可能泄露受害者身份的信息。

2025年12月12日，圖為美國眾議院監督與政府改革委員會披露的愛潑斯坦案文件拼圖，左上圖為特朗普與愛潑斯坦合影，右上圖為愛潑斯坦與班農的合影，下圖為克林頓等人與愛潑斯坦合影。（X@OversightDems）

新公布的檔案包括一份由聯邦調查局（FBI）去年編制的清單，清單列出撥打全國威脅行動中心舉報熱線的來電者對特朗普的指控。其中許多指控似乎基於FBI收到的未經核實的線索，缺乏作證。

目前尚不清楚FBI為何編制這份清單，也不清楚這些線索何時收到。清單中包含多項針對特朗普、愛潑斯坦和其他知名人士的性侵指控。

特朗普一直否認他與愛潑斯坦之間存在不當行為，愛潑斯坦的受害者也未指控特朗普犯有任何罪行。

當被問及針對特朗普的最新指控，白宮和司法部都叫媒體參考隨新一批檔案發布的新聞稿中的一段聲明。

在美國司法部2025年12月23日公開的文件中，有特朗普和愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾的合照（U.S. Justice Department/Handout via REUTERS）

聲明寫道：「部分文件包含針對特朗普總統的不實且聳人聽聞指控，這些指控是在2020年大選前提交給FBI的。需要明確的是，這些指控毫無根據，純屬捏造，如果它們有絲毫可信度，肯定早就被當作武器來攻擊特朗普總統。」

愛潑斯坦2019年8月死於獄中，生前與大批美國政商名流往來密切，包括特朗普。2019年7月6日，他因未成年少女性販賣指控被逮捕入獄，同年8月10日在獄中死亡，被判定為「自殺」。

2025年9月16日，特朗普訪問英國，有抗議者在王室溫莎堡外投影特朗普與已故淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的合照（Reuters）

特朗普在1990年代至2000年代初與愛潑斯坦關係密切。愛潑斯坦捲入性醜聞後，特朗普宣稱兩人的關係於2000年代中期終止，而且他從不知曉愛潑斯坦的性侵行為。美國國會民主黨人去年9月對外公開愛潑斯坦2003年50歲生日時收到的一本「生日紀念冊」，以及一張疑似特朗普簽名、繪有一個女性裸體素描的生日卡。特朗普否認是他的簽名。

本文獲《聯合早報》授權轉載

