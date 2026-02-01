特朗普稱伊朗正與美方對話　哈梅內伊顧問：談判架構逐漸形成

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的高級顧問、最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）1月31日表示，伊朗與美國之間的談判架構正取得進展。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日稍早前稱，伊朗目前正與美方對話。



特朗普31日接受霍士新聞（Fox News）採訪時發表上述言論，並再度重申一支龐大的艦隊正前往該國。

2015年1月22日，時任伊朗國會主席拉里賈尼（Ali Larijani）在土耳其伊斯坦堡舉行的會議上向媒體發表演說。（Getty）

特朗普其後補充指，美國出於安全考慮，並未將可能的打擊伊朗計劃告知美國在中東地區的盟友。他表示：「我們不能把計劃告訴他們（中東盟友）。如果我把計劃告訴他們，那幾乎和告訴你們（大眾）一樣糟糕。實際上，情況可能會更糟。」

拉里賈尼同日稍後在社交媒體X發文，稱不同於媒體刻意炒作的輿論戰，與美國進行談判的架構正在逐步形成，惟未再進一步提供更多資訊。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

與此同時，伊朗軍方同日稍早表示，警告美國或以色列勿先發制人對伊朗動武，強調當前伊朗在導彈、防空及其他防務實力方面相比之前都處於更高水平。