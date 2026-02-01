特朗普指美國伊朗正對話　佩澤希齊揚：戰爭不符合雙方利益

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）說，對伊朗而言，通過外交途徑解決分歧始終是優先選項。



他說：「戰爭既不符合伊朗的利益，也不符合美國和整個地區的利益。」

綜合新華社和法新社報道，根據伊朗總統府周六（1月31日）晚發表的聲明，伊朗總統佩澤希齊揚是在與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）的通話中作出上述表態。

圖為2025年9月24日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約聯合國總部出席第80屆聯合國大會。（Reuters）

佩澤希齊揚指出，美國和以色列在升級與伊朗的對抗，而伊朗堅持「在平等、遠離威脅的前提下」開展有尊嚴的外交。「任何對伊朗的侵犯或攻擊都將遭到果斷有力的回應；但與此同時，伊朗仍將堅持以外交方式解決問題」。

埃及總統府同天發表聲明說，塞西當天與佩澤希齊揚通電話時強調，應避免地區局勢進一步升級，反對採取軍事手段解決政治分歧。

他指出，任何緊張局勢和衝突的升級不僅會對伊朗產生負面影響，也將殃及整個地區。

塞西表示，埃及將繼續積極推動美國與伊朗重返談判軌道，尋求就伊朗核問題達成和平、全面的政治解決方案，以促進地區及國際社會穩定。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2026年1月28日敦促伊朗回到談判桌，就核武器問題達成協議，否則美國的下一次攻擊將更猛烈。（網頁截圖）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六證實，美國和伊朗之間正在對話。

他向霍士新聞表示：「（伊朗）正在與我們對話，我們將看能否做些甚麼，否則就看事態如何發展……我們已派出一支龐大的艦隊前往該地區。」

他補充說：「他們正在談判。」

卡塔爾外交部指，卡塔爾首相兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）周六在德黑蘭與伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）舉行會談，旨在「緩和區域緊張局勢」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

