中國31歲男子據報在意大利米蘭涉嫌搶槍　與警駁火身受重傷

一名中國籍男子於2月1日涉嫌在街頭襲擊保安並搶奪其配槍後逃跑。警方隨後對其進行攔截，過程中這名男子朝警車開槍，警方隨即開火還擊。男子中彈後身受重傷，目前仍在醫院搶救，情況十分危急。



《揚子晚報》報道，事發於下午約2時30分，劉文漢（Liu Wenhan 音譯）在意大利米蘭羅戈雷多區用棍棒襲擊了一名50歲的意大利保安，導致該保安受傷。當時保安正在上班途中，並未執勤。劉文漢隨後搶走保安配槍並逃離現場。受傷保安隨後報警，並被送往醫院接受治療。

意大利警察。（Getty）

警方接獲報案後展開調查，下午3時17分左右發現劉文漢。劉文漢向警方車輛開火，但未造成警員傷亡。警方隨即還擊，開槍擊中劉文漢兩次，分別一槍打在肩膀上，以及一槍擊中頭部。

劉文漢當場倒地並失去意識，由急救人員送往醫院。入院時他已生命垂危，病情十分嚴重。