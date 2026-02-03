日本眾院選戰民調：自民黨有望大躍進　獨攬逾300席

日本眾議院星期天（2月8日）舉行選舉，各大媒體發佈選戰中盤調查顯示，首相高市早苗領導的自民黨議席將大增，在角逐的465個議席中，可能拿下超過300個議席。



日本主流媒體上周已預測自民黨領先其他政黨，可單獨拿下眾院半數233個議席以上。《朝日新聞》2月1日發佈選戰調查，更顯示自民黨勢力大大擴展，可單獨拿下至少278個議席，最多是306個議席。它與執政黨聯盟維新黨可聯手在議會內，佔據三分之二的絕對穩定多數議席（即310個）。

分析指出，自民佔據優勢歸功於「高市的超高人氣」。

在276個單議席選區中，預計自民黨佔據大約200到260個。代表溫和派的「中道改革聯盟」（下稱中道）等政黨僅佔10到40個議席，兩者的差距巨大。

「中道」是立憲民主黨及公明黨這兩個反對黨在選前匆忙組成的新黨，希望獲得60%的獨立選民支持，但目前僅獲得約20%的支持。中盤民意顯示，這個新黨未形成對抗勢力，支持率僅10%，自民黨的支持率為33%。中道在選前有167個議席，基於大部分選區面臨激烈競爭，極可能會喪失一半。

這次選戰，反對黨中的保守派也將擴大勢力，主張「日本人第一」的參政黨議席預計將從兩個增加到八個；國民民主黨或許維持不變。分析認為，國民民主黨和日本一些保守黨支持者會回歸自民黨。

朝日新聞指出，高市一旦大勝，她的政治基礎將更牢固，無論是外交和內政都更遊刃有餘。圖為自民黨1月27日的選舉活動中的支持者聽取高市早苗和該黨候選人的演講。(Reuters)

日媒：自民黨若大勝 高市國防立場或會更強硬

自民黨的優勢目前已成為輿論焦點，朝日新聞指出，高市一旦大勝，她的政治基礎將更牢固，無論是外交和內政都更遊刃有餘。

在經濟上，她將通過負責任且積極的財政政策振興日經濟。在國防和安全方面，她也可能變得更加強硬。選後的一大關注點是，她會否推動修訂憲法，這可能會引起鄰國更大隱憂。她星期一在新潟縣上越市發表演說時，就強調有意把自衛隊寫入《憲法》。

富士電視台新聞FNN指出，自民黨除了與反對黨對壘，也在一些選區與執政黨聯盟日本維新打對台。目前，維新在大阪選區選情出現膠著，如果無法維持選前的34個議席，在聯合執政上的話語權可能被削弱。

據悉，對報導看好自民黨大勝，自民黨向各陣營發出警告檔，由黨幹事長鈴木俊一和競選委員會主席古屋圭司共同簽署的檔呼籲候選人不能鬆懈。「儘管各個報導都說自民黨勢頭強勁，有望贏得多數席位，但候選人仍必須出擊，努力爭取每張選票。」

基於選區內約有四分之一的選情膠著，約20%的日本選民尚未決定投票意向，不排除後期的選情可能出現變化。

本文獲《聯合早報》授權刊載

