日本連日強降雪27死290傷　多人從屋頂跌落或遭雪活埋亡

受冬季氣壓影響，日本多地連日來遭遇強降雪。日本總務省消防廳2月2日表示，1月20日以來的強降雪已導致27人死亡、290人受傷。新澙縣十日町市1日積雪厚度已達255厘米。



新華社報道，日本總務省消防廳說，截至2日下午1時30分，連續強降雪已在日本8個道縣導致27人死亡、290人受傷。其中，新澙縣受影響最為嚴重，有12人死亡、97人受傷。多名死者因除雪時從屋頂跌落或被埋入雪中遇難。

日本寒冷天氣：2024年12月23日，日本青森縣平川市，一列火車正在清理積雪。 （X @midoddwiar/via REUTERS）

新澙地方氣象台報道，十日町市1日積雪厚度達255厘米。隨着積雪量不斷增加，新澙縣政府擔憂恐發生更多災害，已於2日組建「暴雪災害對策本部」，同時呼籲民眾除雪時注意人身安全。

位於東北部的青森縣同樣遭遇強降雪，局地積雪厚度達183厘米，約為常年的2.7倍。青森縣知事宮下宗一郎說，當地不少房屋因屋頂積雪過多有倒塌的風險，必須儘快採取措施。