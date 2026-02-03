習近平與烏拉圭總統奧爾西會談　願協作推進多極化

中國國家主席習近平2月3日上午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的烏拉圭總統奧爾西舉行會談。



根據中國外交部公告，習近平指，中國和烏拉圭雖然遠隔重洋，但雙方理念相近、友誼深厚，無論國際形勢如何變化，兩國始終堅持相互尊重、互利合作的相處之道，新形勢下，雙方要繼承傳統，加深全面戰略夥伴關係，讓兩國友誼之樹愈加枝繁葉茂。

習近平強調，中烏兩國要繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切，密切各層級、全方位友好交往，加強治國理政經驗交流，不斷加深戰略互信，雙方要加強發展戰略對接，加深經貿、金融、農牧業、基礎設施建設、信息通訊等合作，挖掘綠色發展、數字經濟、人工智能、清潔能源等新興領域合作潛力，推動經濟增長轉型升級，中國和烏拉圭人民有着天然親近感，雙方要持續深化文化、教育、體育、媒體、地方等交流，便利人員往來，促進民心相通。

2026年2月3日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的烏拉圭總統奧爾西舉行會談。（中國外交部）

習近平指，當今世界正處於百年未有之大變局，國際形勢變亂交織，單邊霸凌愈演愈烈，中方支持烏拉圭接任「77國集團和中國」輪值主席國，願與烏方加強全球南方團結協作，共同推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，攜手並進、共謀發展，為構建人類命運共同體作出更大貢獻。中方始終重視中拉關係，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益，支持烏拉圭接任拉美和加勒比國家共同體以及南方共同市場輪值主席國，願同烏方和地區國家推動共建中拉命運共同體走深走實。

奧爾西表示，中國在習近平主席領導下取得偉大成就，令人欽佩，期待「十五五」規劃為世界帶來更大機遇。今天正值烏中建交38周年，兩國全面戰略夥伴關係處於歷史最好時期。中國是烏拉圭的重要合作夥伴，為烏經濟社會發展提供無私幫助。發展對華關係已成為烏拉圭國策，得到各黨派和社會各界一致支持。烏方堅定支持一個中國原則，支持「一國兩制」方針。

奧爾西稱，烏方期待同中方深化全面戰略夥伴關係，將雙邊合作提升到更高水平。雙方要加強發展戰略對接，在貿易、投資、科技、減貧、綠色經濟、數字經濟等領域深化合作，促進教育、體育、旅遊等領域人文交流，為兩國關係注入更強勁動力，為兩國人民帶來更多福祉。烏方高度讚賞習近平主席提出的人類命運共同體理念，面對充滿挑戰的國際地區形勢，願同中方攜手合作，尊重聯合國憲章宗旨和原則，堅持多邊主義，維護國際貿易體制，推動拉中關係不斷發展，維護全球南方共同利益。

會談後，兩國元首共同見證簽署投資促進、貿易等領域10餘份合作文件。訪問期間，雙方還發表《中華人民共和國和烏拉圭東岸共和國關於深化中烏全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。