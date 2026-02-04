美媒：伊朗要求本周與美談判改到阿曼　採雙邊形式及限制議題

美國媒體Axios於2月3日報道，伊朗已要求更改6日與美國談判的地點和形式，將談判地點從土耳其改為中東國家阿曼（Oman），並希望會談以雙邊形式舉行。



2025年4月25日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，不在圖中）在莫斯科與美國總統特朗普（Donald Trump）的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）會晤。（Reuters）

伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）2024年9月25日在聯合國大會總部出席記者會（Reuters）

報道引述消息人士稱，在多個國家受邀參加會談後，伊朗方面正推翻相關安排。除要求更改地點，又希望以雙邊形式舉行會議，即只與美國參加，而不是像以前那樣有多個阿拉伯和穆斯林國家作為觀察員參加。

一位知情人士表示，這是因為伊朗方面希望將談判限制在核問題上，而不討論導彈和代理人組織等其他國家優先考慮的地區問題。

路透社報道，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日受訪時仍稱，與伊朗的會談仍計劃在本周稍後時間舉行。

根據此前消息，會談將由伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi ）、和白宮特使威特科夫（Steve Witkoff），以及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）。