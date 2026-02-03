奧斯卡提名作《純屬伊朗意外》編劇被捕　曾聯署譴責哈梅內伊鎮壓

【藝術新聞/伊朗電影】距離2026年奧斯卡頒獎典禮僅剩一個多月，獲本屆「最佳國際影片」及「最佳劇本」提名的伊朗電影《純屬伊朗意外》（It Was Just an Accident）聯合編劇馬赫穆迪安（Mehdi Mahmoudian）於上週六（1月31日）在德黑蘭遭當局拘捕。



奧斯卡提名電影《純屬伊朗意外》（海報）

據《紐約時報》引述總部設於美國的伊朗人權活動家通訊社（HRANA）報導，馬赫穆迪安被捕的原因，涉及參與聯署一份公開信，內容強烈譴責伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）需為近期國內針對示威者的血腥鎮壓負責。此事引發國際影壇高度關注，該片導演約化·巴納希（Jafar Panahi）隨即發表聲明，詳述兩人於獄中結識的經過，並呼籲外界關注。

聯署信為何觸怒政權？

根據《衛報》、《美聯社》及 HRANA 消息，馬赫穆迪安是在簽署一份由17名伊朗知名人士（包括律師、藝術家及活動家）共同發起的聲明後被帶走。該聲明針對伊朗當局自2025年底以來對反政府示威採取的暴力手段，內容措辭嚴厲。

奧斯卡提名電影《純屬伊朗意外》被捕編劇馬赫穆迪安（Mehdi Mahmoudian）

聲明中指出：「那些勇敢走上街頭試圖終結非法政權的公民遭到大規模、系統性的殺戮，這構成了有組織的反人類國家罪行。」信中更直接點名：「這些暴行的主要責任在於阿里·哈梅內伊及該政權的鎮壓結構。」

與馬赫穆迪安一同被捕的，還包括另外兩名聯署人：記者Vida Rabbani和社運人士Abdollah Momeni。據《BBC Persian》引述著名活動家 Hossein Razzagh 指出，目前伊朗政府尚未發表任何公開評論，外界亦完全無法得知馬赫穆迪安及其他聯署人的具體拘留地點及正式控罪。

而根據國際影視媒體《Screen Daily》報導，參與聯署的名單中，還包括目前流亡德國的導演穆罕默德·拉穌羅夫（Mohammad Rasoulof，其作品《一念菩提》曾獲2025年奧斯卡最佳外語片提名）以及諾貝爾和平獎得主納爾吉斯·穆罕默迪（Narges Mohammadi）。

與導演巴納希如何結識？

該片導演約化·巴納希隨即向《衛報》發表聲明聲援。兩人相識於獄中，巴納希在聲明中高度讚揚馬赫穆迪安擁有「冷靜的舉止」、「善良的品行」以及「對他人罕見的責任感」。

2025年9月21日，伊朗知名導演約化巴納希（Jafar Panahi）出席在西班牙出席第73屆聖巴斯蒂安國際電影節的紅地毯儀式。（Getty）

巴納希回憶道：「每當有新囚犯入獄，邁赫迪（馬赫穆迪安）總是主動提供生活必需品，更重要的是給予他們安慰。」他形容馬赫穆迪安成為了「監獄裡安靜的支柱」，是所有不同信仰和背景的囚犯都願意信任和傾訴的對象。

九年入獄生涯如何化作電影對白？

《純屬伊朗意外》講述一群前政治犯在獲釋後，面對當年折磨他們的獄卒時，在復仇與寬恕間掙扎的故事。該片於2025年獲得康城影展金棕櫚獎，並將角逐3月15日的奧斯卡獎項。

《純屬伊朗意外》（劇照）

巴納希透露，馬赫穆迪安獲釋後受邀協助潤飾劇本。他憑藉長達九年的入獄經歷，為電影注入了真實的質感：「他九年的監禁經歷，讓他對司法系統和監獄生活有著直接、切身的認知。他在人權領域的廣泛田野調查，使他成為最可靠的顧問。」

他在聲明末尾沉重地表示：「邁赫迪·馬赫穆迪安不僅是一位人權活動家和良心犯，他是一位見證者、傾聽者，以及一種罕見的道德存在……無論是在監獄高牆之內還是之外，人們都能立刻感受到他的缺席。」目前，國際電影界及人權組織正密切關注事態發展，呼籲伊朗當局釋放被捕的電影人及異見人士。